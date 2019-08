La fluoration de l'eau préjudiciable au QI selon une étude controversée : le fluor est-il vraiment dangereux ?

Contrairement aux États-Unis ou au Canada, où a été menée l'étude en question, l'eau potable n'est pas supplémentée en fluor en France. Elle peut cependant en être naturellement riche, selon les régions. Selon l'Association dentaire française (ADF), 3,7% de la population française serait concernée. La réglementation limite cependant la présence de l'oligo-élément à 1,5 mg/L. L'eau en bouteille peut elle aussi représenter une source importante de fluor, la limite de qualité réglementaire maximale étant fixée depuis 2008 à 5 mg/L. Lorsque la teneur en fluor est supérieure à 1 mg/L, la mention "Fluorée", "Fluorurée", "Contient du fluor" ou "Contient des fluorures" doit cependant figurer sur l’étiquette. Si elle est supérieure à 1,5 mg/L, la mention "Contient plus de 1,5 mg/L de fluor : ne convient pas aux nourrissons et aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation régulière" est obligatoire et la teneur en fluor doit être précisée.





Au-delà de l'eau et comme le soulignait en 2016 le documentaire "Fluor, un ami qui vous veut du mal" réalisé par Audrey Gloaguen et diffusé sur France 5, les sources de fluor sont dans notre société très diversifiées. Depuis les années 50, les dentifrices sont quasiment tous supplémentés en fluor, ce qui a permis une réduction drastique du nombre de caries chez les enfants, comme chez les adultes. Là encore, des seuils d'exposition ont été définis. Ainsi, jusqu'à temps que l'enfant sache cracher (à 2 ans environ), il est recommandé de ne lui brosser les dents qu'une fois par jour sans dentifrice. Après ce stade, et jusqu'à 3 ans, le brossage doit être effectué deux fois par jour avec un dentifrice fluoré entre 250 ppm (partie par million) et 600 ppm. Après 3 ans, la pâte à dents peut être dosée jusqu'à 1.000 ppm, et jusqu'à 1.500 ppm après 6 ans. Interviewé il y a quelques mois sur la problématique de la trop grande quantité de dentifrice généralement utilisée par les enfants, le chirurgien-dentiste Yassine Corbin nous indiquait qu'après avoir recraché un dentifrice fluoré à 1500 ppm, il ne reste qu'1 ppm en bouche, soit une quantité infinitésimale.