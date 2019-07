La lumière bleue des écrans pourrait augmenter le taux de sucre dans le sang

La lumière bleue, une nouvelle fois dans le viseur des études scientifiques pour sa dangerosité. On le sait, depuis plusieurs années déjà, les LEDs - abréviation anglaise pour diodes électroluminescentes - se sont glissées dans nos smartphones, télévisions et ordinateurs. Là où le bât blesse, c'est que beaucoup contiennent une part importante de lumière bleue, la partie la plus énergétique de la lumière.





On la savait responsable de troubles liés à la vue mais une étude récente dirigée par des chercheurs franco-néerlandais, apporte une preuve supplémentaire de son impact sur la santé un mois après une autre étude parue dans le Journal de l'Association américaine de médecine (Jama) suggérant que dormir avec une lumière dans la chambre augmenterait le risque d'obésité.





En effet, une heure d’exposition à la lumière bleue des écrans la nuit altérerait les niveaux d'insuline et augmenterait considérablement le taux de sucre dans le sang. Tout simplement parce que nos chers écrans inciteraient à grignoter des aliments sucrés.