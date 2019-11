La lumière bleue des téléphones et ordinateurs a-t-elle un impact sur l’espérance de vie ?

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont effectué des expériences sur des mouches, en raison des similitudes entre leurs mécanismes cellulaires et ceux de l’humain. Trois groupes ont ainsi été distingués : certaines mouches ont été exposées à des lumières bleues pendant 12 heures, avant de rester 12 heures dans l’obscurité, d’autres ont été totalement maintenues dans l’obscurité, tandis qu’un troisième groupe a été soumis à de la lumière bleue filtrée. Résultat : la durée de vie des mouches exposées directement aux lumières LED était plus courte que celle des deux autres groupes.

Selon les chercheurs, les petits insectes qui ont subi la lumière bleue ont vu leurs cellules rétiniennes et leurs neurones cérébraux endommagés. Ainsi, en plus d’avoir une durée de vie plus faible, leurs déplacements ont été rendus plus difficiles. "La capacité des mouches à grimper sur les murs, un comportement courant chez elles, a été réduite", note d’ailleurs l’étude publiée dans la revue Nature.

"Au début, le fait que la lumière accélère le vieillissement des mouches nous a beaucoup surpris", a avoué l’entomologiste Jaga Giebultowich, qui a participé à l’étude. "Nous avions déjà mesuré l’expression de certains gènes chez de vieilles mouches, et nous avions découvert que des gènes protecteurs en réponse au stress étaient exprimés si les mouches étaient maintenues à la lumière. Mais il est désormais très clair que, même si la lumière sans bleu raccourcit légèrement leur durée de vie, la lumière bleue la réduit à elle-seule de manière très spectaculaire", a-t-elle déclaré.