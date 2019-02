La maladie de Lapeyronie, une déformation du pénis taboue alors qu'elle touche jusqu'à 9 % des hommes

D'après l’Association française d’urologie (AFU), la maladie de Lapeyronie est associée dans près de 40 % des cas à la maladie de Dupuytren, liée à un épaississement de l’aponévrose palmaire, une structure située sous la peau de la paume de la main et des doigts. Chez 5 à 13 % des patients par ailleurs, la maladie est causée par une blessure résultant d'un traumatisme coïtal. "Des études épidémiologiques montrent également l’association avec le diabète, l’obésité, l’hypertension artérielle, l’hyperlipidémie, le tabagisme, le déficit en testostérone et la chirurgie pelvienne, notamment après prostatectomie dans 15,9 % des cas", note l'AFU.





Lors du déclenchement de la maladie, le corps crée des couches de tissu cicatriciel sous la peau du pénis pour réparer les dommages. Ces nouveaux amas de peau font perdre de l'élasticité au sexe. Et selon l'endroit où ils se trouvent, ils peuvent causer une torsion. Dans la seconde phase, les douleurs disparaissent et la déformation du pénis se stabilise. Une situation qui peut être psychologiquement dévastatrice, l'AFU notant "souvent une tendance dépressive avec une diminution de l’estime de soi, et parfois des objectifs non réalistes : retrouver la même verge qu’avant la maladie".