La mastectomie inutile pour prévenir le cancer du sein ? L'éclairage d'un spécialiste sur l'étude polémique

"Ce n'est pas parce que, pour la mutation BRCA2, la mastectomie préventive apporte des chances de survie très proches de celles obtenues avec un suivi médical que l'intervention ne sert à rien", estime le docteur. "Elle va entre autres être utile pour éviter la survenue d'un cancer, que la surveillance n'empêchera pas. La mastectomie préventive peut donc éviter aux patientes un traitement par chirurgie, par rayons et éventuellement par chimiothérapie, soit une histoire de vie compliquée jalonnée par les parcours de soins."





S'être fait ôter les seins, et donc avoir fait disparaître une épée de Damoclès, peut aussi représenter un grand soulagement. À l'inverse, précise Jean-Baptiste Méric, il y a aussi des patientes qui ont beaucoup de mal à accepter l'amputation de leur poitrine. Pour résumer, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix pour une femme dotée de la mutation BRCA2. Dans ce genre de situation, les médecins laissent donc leurs patientes prendre par elles-même leur décision. "Depuis dix ans, tout est fait pour qu'elles puissent faire un choix éclairé. Les patientes doivent être informées par un chirurgien, un onco-généticien, rencontrer un psychologue..." Pour les porteuses de la mutation BRCA1, avec laquelle le risque de développer un cancer est plus important, les médecins incitent en revanche beaucoup plus au recours à la chirurgie préventive.