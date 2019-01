La méthode Epi-No permet-elle vraiment de prévenir les épisiotomies ? Le Collège national des gynécologues n'y croit pas

MISE AU POINT - Loué par certains gynécologues et sages-femmes, l'Epi-No, un dispositif qui permettrait d'éviter les déchirures et épisiotomies lors de l’accouchement, n’est pas recommandé par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Dans un document publié récemment, l'autorité conseille plutôt de se tourner vers les massages de la zone périnéale, qui montrent selon elle plus de bénéfices.