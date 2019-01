Lutte contre le cancer : pourquoi les garçons devraient eux aussi être vaccinés contre les papillomavirus

"L’idée de faire vacciner les filles au départ, explique Véronique Chabernaud, c’est pour les protéger du cancer du col utérin". Celui-ci touche, chaque année, près de 3.000 femmes et cause environ 1.100 décès en France. "Mais si l’on adhère à l’hypothèse vaccinale et à son efficacité, il n’y a pas de raison de ne pas vacciner les garçons puisque les HPV se transmettent lors de rapports sexuels. Donc, les deux sexes sont concernés." D'autant qu'en 2015, sur les 6.300 cancers qui étaient attribués aux HPV, près d'un tiers concernait les hommes avec 1060 cancers de l'oropharynx, 360 cancers de l'anus et plus de 300 cancers de la cavité orale, du larynx et du pénis. Dans sa notice, le Gardasil 9 assure protéger à 90% des souches responsables des lésions anormales et précancéreuses de l’anus, des cancer de l’anus et verrues génitales.





À l'heure actuelle, le Haut conseil de la santé publique préconise la vaccination seulement pour les hommes ayant des rapports avec les hommes, jusqu’à l’âge de 26 ans. Des prérogatives, qui, selon Emmanuel Ricard, rendent les recommandations "difficilement applicables". "Il est assez rare que les jeunes garçons se revendiquent homosexuels de façon identitaire à un jeune âge, et ils n'en parlent pas toujours à leur médecin." Ainsi, dans la dernière enquête sur le contexte de

la sexualité en France, réalisée en 2006, 3,4 % des répondants âgés de moins de 25 ans déclaraient avoir eu une expérience sexuelle avec un homme au cours de leur vie, mais 1,2 % s’identifiaient homosexuels.





Pour lui, la vaccination de tous les garçons au même âge que celui recommandé aux filles, entre 11 et 14 ans, permettrait non seulement de réduire le nombre de cancers qui touchent les hommes, mais aussi de renforcer la protection des femmes. "On aurait une maximisation des effets de la vaccination puisque la probabilité de rencontrer le virus sera amoindrie", explique-t-il.