La Peugeot e-Legend, star du Mondial de l'Auto

Au Mondial de l'Auto à Paris, le concept-car e-Legend en est la vedette. Inspiré de la 504 Coupé, ce concept-car est un véhicule futuriste et innovant. Il est par exemple possible de le passer en mode autonome. Le conducteur pourra ainsi réaliser d'autres activités, tel que regarder un film qui s'affiche sur un écran. Côté mécanique, la voiture est 100% électrique, a une autonomie de 600 km et passe de zéro à 100 km/h en quatre secondes. En tant que concept-car, elle ne sera jamais produite, mais les matériaux et technologies de cette voiture-laboratoire se verront en série dans les voitures, un jour.

