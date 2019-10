La pollution de l’air peut-elle être à l’origine de fausses couches ?

SANTÉ – La pollution de l’air serait-elle responsable de certaines fausses couches ? Des chercheurs de l’université de Pékin ont établi une corrélation entre la mauvaise qualité de l’air respiré et les risques de fausses couches durant le premier trimestre de la grossesse.

Pour Olivier Blond, président de Respire, l’association nationale pour la prévention et l’amélioration de la qualité de l’air, la pollution atmosphérique est particulièrement néfaste pour les femmes enceintes. "En France, on n’a pas de données sur les fausses couches, mais on a plein de données sur d’autres manières dont la pollution impacte la grossesse. On sait par exemple que la pollution de l’air augmente le risque de prématurité et diminue le poids des nourrissons à la naissance. Les bébés, qui sont exposés à la pollution à travers le ventre de leur mère, naissent plus petits et plus précoces", explique-t-il à LCI.