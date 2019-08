La pollution de l'air pourrait atteindre la santé visuelle

La pollution de l'air accroît non seulement le risque de maladies respiratoires aiguës et chroniques mais aussi de maladies cardio-vasculaires. Et la liste ne s'arrête pas là, selon de récentes recherches parues dans la revue Journal of Investigative Medicine : la mauvaise qualité de l'air, et plus particulièrement les particules émanant des pots d'échappement, altérerait aussi notre santé visuelle.





Après avoir analysé les données de santé de près de 40.000 individus de plus de 50 ans, des chercheurs du China Medical University Hospital de Taïwan ont conclu que les polluants émis par le trafic routier était liés à une augmentation du risque de développer une dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), qui provoque la dégradation d’une partie de la rétine. Elle peut entraîner la perte de la vision centrale et constitue la première cause de handicap visuel chez les plus de 50 ans.