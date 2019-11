La première banque de sperme de donneurs séropositifs lancée en Nouvelle-Zélande

"Je veux que les gens sachent que la vie ne s'arrête pas lorsque l'on est diagnostiqué porteur du VIH, et qu'il est sans danger d'avoir des enfants si vous êtes sous traitement". Ces déclarations au New Zealand Herald de Damien Rule-Neal , 45 ans et porteur du VIH depuis 1999, illustrent bien l'objectif de Sperm Positive.

Cette banque de sperme en ligne, lancée en Nouvelle-Zélande par trois associations avant la journée mondiale de lutte contre le Sida ce dimanche 1er décembre, met désormais en relation des couples souhaitant réaliser une Procréation médicale assistée (PMA) avec des donneurs de sperme séropositifs. Une première au monde qui vise à changer le regard sur les personnes vivant avec le VIH et à tordre le cou aux fausses croyances sur sa transmission.