La publicité pour l'alcool influencerait beaucoup les ados

C'est un chiffre qui pourrait nourrir de l'inquiétude parmi les parents. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) a rendu public ce mercredi une enquête déclarative nommée "l'exposition au marketing en faveur de l'alcool chez les jeunes, à 17 ans". L'OFDT a interrogé plus de 12.000 adolescents de cet âge, et leur a posé des questions sur la dernière publicité pour un alcool qu'ils avaient vue, que ce soit à la télévision, sur internet ou encore dans la rue.

Et les résultats ont de quoi faire tourner la tête. "À 17 ans, une large majorité des adolescents (86,3%) se souvient avoir déjà vu ou entendu une publicité pour une boisson alcoolisée, les garçons un peu plus souvent que les filles (87,8% contre 84,8%). Parmi eux, 75,4% sont en mesure de préciser de quel type d'alcool il s'agissait. Ils citent principalement des publicités pour une marque de bière ou pour un spiritueux, respectivement dans 44,3% et 21% des cas", note l'OFDT dans son rapport.