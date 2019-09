La science a enfin identifié l'ADN des gauchers

En se penchant sur des examens d'imagerie cérébrale réalisés par 10.000 des participants, les scientifiques ont d'autre part découvert que ces variantes génétiques liées au fait d'être gaucher modifiaient la structure de la substance blanche du cerveau. "Nous avons découvert que, chez les participants gauchers, les zones dédiées au langage du côté gauche et du côté droit du cerveau communiquent entre elles de manière plus coordonnée [que chez les droitiers, ndlr.], fait remarquer dans un communiqué le docteur Dr Akira Wiberg, qui a mené les analyses. Cela suggère la fascinante possibilité que les gauchers puissent avoir un avantage lorsqu'il s'agit d'exécuter des tâches verbales, mais il ne faut pas oublier que ces différences font seulement partie d'une moyenne observée chez un très grand nombre de personnes et que tous les gauchers ne sont pas similaires". D'autres recherches devront être menées pour confirmer, ou non, cet avantage.