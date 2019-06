La taille de notre cou pourrait être révélatrice d’un problème de santé

Pour déterminer l'état de santé d'une personne, il est possible de se baser sur son IMC ou la taille de sa sangle abdominale. Selon une nouvelle étude publiée par des chercheurs du Manila Adventist Medical Center, aux Philippines, et présentée lors du Congrès annuel de l'Asian Pacific Society of Cardiology, mesurer la circonférence du cou d'un patient pourrait aussi se révéler très utile pour dépister en amont le syndrome métabolique, qualifié de fléau mondial par la Fédération française de cardiologie (FFC).





Ce syndrome, qui ne se définit pas comme une maladie, correspond en fait un ensemble de troubles, dont l'obésité abdominale et au moins deux des facteurs suivants : un taux élevé de triglycérides, un taux élevé de glycémie, un taux faible de cholestérol HDL, soit le bon cholestérol, une hypertension artérielle. Des désordres métaboliques peu anodins puisque selon la FFC, ils augmentent "considérablement le risque de diabète de type 2, de maladies cardiaques et d’accident vasculaire cérébral (AVC)". 22,5% chez les hommes et 18,5% chez les femmes seraient touchées par ce syndrome en France.