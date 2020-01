La température normale de notre corps serait désormais de 36,6°C, selon des chercheurs

La température de notre corps est-elle vraiment de 37°C ? Selon une nouvelle étude américaine, ce chiffre serait erroné. Ces chercheurs estiment en effet que la température corporelle n’est que de... 36,6°C, ayant baissé au fur et à mesure du temps.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs de l’université de Stanford (États-Unis) ont étudié les données de différents groupes d’Américains à trois moments différents de l’Histoire. D’abord, des données recueillies entre 1860 et 1940, puis entre 1971 et 1975, et enfin entre 2007 et 2017. "Après ajustement pour l’âge, la taille et le poids, nous avons déterminé que la température corporelle moyenne chez les hommes et les femmes a diminué de façon monotone de 0,03°C par décennie de naissance", affirme l’étude.

Surprenant pour nos esprits qui ont intégré que la température corporelle était fixée à 37°C. Mais ce chiffre a en réalité près de 180 ans ! Il avait été annoncé par un médecin allemand en 1851, après une analyse portant sur plus de 25.000 patients. Mais à l’époque, "l’espérance de vie était de 38 ans", rappelle le rapport de l’étude publiée dans eLife, et "des infections chroniques non traitées telles que la tuberculose, la syphilis et la parodontite affectaient une grande partie de la population". "Ces maladies infectieuses et d’autres causes d’inflammation pourraient bien avoir influencé la température corporelle ‘normale’ de cette époque", expliquent les chercheurs.