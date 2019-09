La tendance du "body positivisme"

JT 20H - Stars, mannequins, blogueuses, instragrameuses ou anonymes, ... Ces femmes sont rondes et l'assument. Le "body positivisme", leur mouvement anti-grossophobie, est en marche.

Dans notre pays, une femme sur deux s'habille en 42 ou plus. Certaines ont décidé de s'assumer. Elles ne sont pas filiformes, mais elles acceptent leur corps et en sont fières. Publicitaires et industriels de la mode s'en sont aperçu. La politique de séduction de la femme pulpeuse a donc démarré. Vous l'avez sans doute d'ailleurs remarquée sur les affiches et dans les boutiques de vêtements.



