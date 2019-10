La vaccination contre la grippe en pharmacie généralisée dans tout le pays

JT 13H - L'Hexagone entre en pleine campagne de vaccination contre la grippe. Cette année 2019, les personnes les plus fragiles peuvent se faire vacciner dans les pharmacies.

La campagne de vaccination contre la grippe débute ce 15 octobre 2019. Cette année, les patients, surtout les personnes à risques, peuvent se rendre en pharmacie pour se faire vacciner. Testé en 2018 dans quatre régions, le dispositif est désormais généralisé sur tout le territoire. Il permet d'augmenter la couverture médicale en plus d'être pratique pour les patients. Mais la majorité préfère toujours confier la tâche à leur médecin.



