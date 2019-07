Le baobab : un fruit à tout faire ?

La pulpe de baobab aiguise la curiosité. Décliné en barre de céréales, en jus de fruit, et même en huile cosmétique, le fruit du baobab commence à se faire une place de choix dans nos supermarchés. À l'heure où les consommateurs recherchent de plus en plus des produits naturels, il a trouvé son public. Dans l'Hexagone, les ventes augmentent de 10 à 20% par an.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.