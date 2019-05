Le burn-out reconnu comme maladie professionnelle par l'OMS (à la différence de la France)

Pour l'OMS, le burn-out ne doit aucunement être associé à un autre domaine que celui du travail, comme cela a pu être fait pour la fatigue due au rôle de parent, communément appelé burn-out parental. Dans cette nouvelle classification, appelée CIP-11 et déjà publiée l'an dernier, il est décrit comme "un syndrome (...) résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès" et qui se caractérise par trois éléments : "un sentiment d'épuisement", "du cynisme ou des sentiments négativistes liés à son travail" et "une efficacité professionnelle réduite". La nouvelle CIP-11 entrera en vigueur le 1er janvier 2022.





En mai 2017, la Haute Autorité de santé, présidée par Agnès Buzyn, avait rendu un avis défavorable à la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Cette décision de l'OMS fera-t-elle changer d'avis l'institution ? En France, un salarié sur trois dit avoir fait un burn-out au cours de sa carrière.