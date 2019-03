Le cas d'une femme insensible à la douleur intéresse de près les scientifiques

Elle pourrait être la clé de nouvelles découvertes pour soulager la douleur post-opératoire, l’accélération de la cicatrisation des plaies ou encore l’apaisement de l’anxiété. Jo Cameron, une Écossaise de 71 ans, est scrutée depuis plusieurs années par les scientifiques, qui viennent de décrire son cas dans le British Journal of Anaesthesia. Elle est depuis toujours insensible à la douleur. Si elle n’y avait pas plus que ça prêté attention au long de sa vie, son cas a interpellé les médecins qui l’on opérée à deux reprises il y a six ans d’un problème de hanche.





Ces interventions, pourtant lourdes, ne lui ont laissé aucune séquelle, tout comme la nouvelle opération, de la main cette fois, qu’elle a subi quelques mois plus tard. Elle affirme également n’avoir jamais souffert des suites d’interventions chez le dentiste, ou encore de brûlures. "Jusqu’à ces dernières années, je n’avais aucune idée du caractère inhabituel de ma faible perception de la douleur. Je pensais que c’était normal", affirme-t-elle dans un communiqué. La septuagénaire serait également dotée, selon les médecins, d'un optimisme notable. Elle n'aurait ainsi jamais paniqué, même lors de situations dangereuses.