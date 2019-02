Le cerveau des femmes vieillirait moins vite que celui des hommes

SCAN - Montre-moi ton cerveau, je te dirai quel âge tu as. Selon une étude américaine d'ampleur, le cerveau des femmes est plus jeune que celui des hommes à âge équivalent. Une découverte encore difficile à expliquer, mais qui pourrait aider à comprendre le développement de certaines maladies dégénératives.

SCAN - Montre-moi ton cerveau, je te dirai quel âge tu as. Selon une étude américaine d'ampleur, le cerveau des femmes est plus jeune que celui des hommes à âge équivalent. Une découverte encore difficile à expliquer, mais qui pourrait aider à comprendre le développement de certaines maladies dégénératives.

Pour ces travaux, les chercheurs ont analysé les cerveaux de 205 adultes dont les fonctions cognitives étaient jugées normales. Chacun d'eux a passé cinq à six scanners, qui, une fois combinés, montraient les mesures de l’utilisation du glucose, qui sert de carburant au cerveau, de la consommation d’oxygène et de l’irrigation sanguine. Ils ont ensuite évalué, à partir de ces données, l’âge de chaque personne. Des suppositions qui ont ensuite été confrontées à l’âge réel des personnes.

L’âge, c’est dans la tête. Mais selon une équipe de chercheurs américains, tout dépendrait du sexe. Selon leur étude, parue le 4 février dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, les femmes posséderaient un cerveau plus jeune que celui des hommes. Une différence évolutive qui pourrait influencer le développement de maladies neurodégénératives, comme Alzheimer.

Résultat : les données du cerveau des femmes ont laissé à supposer qu’elles étaient légèrement plus jeunes que ce qu’elles étaient vraiment, et ce qu’elles soient âgées de 20 ou de 82 ans. "Cela prouve que le sexe a un effet sur le vieillissement du cerveau, métaboliquement parlant", explique à CNN Manu S. Goyal, l’auteur de cette étude. Pour autant, les scientifiques sont à l'heure actuelle incapables d'expliquer précisément cette différence. "Les hormones pourraient être un facteur médiateur spécifique ; les œstrogènes améliorent la plasticité synaptique chez les cobayes rongeurs et pourraient ainsi contribuer à maintenir un métabolisme cérébral plus jeune", supposent-t-ils dans leur étude .