VIDÉO - Les punaises de lit, un fléau qui touche des milliers de foyers

C'est le grand retour... des punaises de lit. L'insecte est réapparu dans les foyers français plus de 50 ans après sa disparition. S'il ne représente pas un danger sur l'homme, sa présence est lourde à supporter au quotidien. La punaise sort essentiellement lorsqu'il fait nuit : de quoi perturber le sommeil de ses hôtes. Literie, meubles... pour se débarrasser des punaises de lit, certains sont prêts à mettre la main au portefeuille. Et cela en vain. "On voit des gens qui ont encore des cauchemars", raconte à TF1 le Dr Pascal Delaunay, entomologiste.

De plus, leur prolifération est rapide. Entre 2018 et 2019, leur nombre a augmenté de +35%. Ces insectes piquent notamment la nuit et laissent des boutons rouges souvent alignés sur la peau. On peut notamment les repérer grâce aux excréments qu'ils laissent. Toutefois, ils ne transmettent pas de maladie. Mais comment faire pour s'en débarrasser ?