Le miel où vous ne l'attendez pas

Le miel est l'idole des gourmands. Chaque année, nous en consommons 40 000 tonnes. Mais, ce fruit de la cire d'abeilles n'est seulement pas comestible. Riche en oligo-éléments, antioxydant, antibactérien, cicatrisant, tonifiant, ... Ses vertus sont si nombreuses qu'il se décline en produit de beauté et de santé. Les détails en images.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.