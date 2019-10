Le mystère de l'orgasme féminin enfin résolu...grâce aux lapins

MYSTÈRE - Chez l'homme, l’orgasme est indispensable à la fonction reproductive : sans elle, pas d’éjaculation. Mais qu'en est-il de l'orgasme féminin ? Grâce à une expérience menée sur des lapins, des chercheurs américains affirment avoir trouvé un début de réponse.

Discret ou sonore, régulier ou quasi-inexistant... Depuis toujours, l'orgasme féminin fascine. Contrairement aux hommes, qui atteignent le coït dans le but de se reproduire, "l'utilité" de ce moment de jouissance chez la femme a toujours posé question. Si beaucoup ont émis des hypothèses, personne n'a vraiment trouvé la réponse. Jusque-là.

Dans une étude parue le 30 septembre dernier dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, des chercheurs américains affirment l'avoir en partie découverte. Ils sont partis du postulat que l’orgasme féminin serait une sorte de cadeau hérité de l'évolution. Chez certaines espèces animales, le coït serait en effet directement lié à la libération d'ovules. Chez les lapins, les chats et les furets par exemple, le clitoris est situé dans l'appareil reproducteur et favorise, lorsqu'il est stimulé, la libération des hormones nécessaires pour l'ovulation. Avec le temps, le clitoris de la femme se serait déplacé du centre de l’activité reproductive, tout en conservant néanmoins sa capacité de relâcher les hormones qui déclenchent le plaisir.