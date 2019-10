Le père de Beyoncé révèle se battre contre un cancer du sein : comment la maladie se manifeste-t-elle chez les hommes ?

À VOIX HAUTE - Il s'est donné pour mission de faire connaître la maladie. Mathew Knowles, le père des chanteuses Beyoncé et Solange Knowles, a annoncé mercredi dans l'émission "Good Morning America" souffrir d'un cancer du sein. En en parlant publiquement, il espère inciter d'autres hommes à se faire dépister. LCI vous en dit plus sur ce cancer, qui touche environ un homme pour 100.000.

Il a choisi de parler haut et fort de sa maladie. Mathew Knowles, le père des chanteuses Beyoncé et Solange Knowles, a annoncé mercredi dans l'émission "Good Morning America" souffrir d'un cancer du sein. "Je l'ai su parce que je porte des t-shirts blancs. J'avais une tâche de sang sur mon t-shirt", a raconté l'homme de 67 ans au présentateur Michael Strahan. Face à la récurrence de ces tâches sur ses vêtements, mais aussi dans ses draps, il a pris l'initiative de consulter son médecin. Après plusieurs examens, le diagnostic, tombé en juillet, était sans appel. Rapidement opéré, Mathew Knowles a décidé de se faire retirer l'autre sein en janvier prochain pour éliminer tout risque de récidive. Heureux d'avoir découvert son cancer à temps, il compte désormais sensibiliser le plus possible les hommes à cette maladie. "La clé est la détection précoce", insiste-t-il. La mission que s'est confiée le père de Beyoncé est loin d'être inutile. Car, s'il touche près d'un homme sur 100.000, le cancer du sein masculin est très peu connu. LCI vous en dit plus sur cette maladie et sur les signes qui doivent alerter.

Antécédents familiaux, expositions aux rayonnements... Les facteurs de risque chez les hommes

Bien que beaucoup moins développés que ceux des femmes, les seins des hommes sont également composés de tissu mammaire. Ils sont donc aussi exposés au risque de cancer, même si celui-ci est moindre. Chaque année, quelques centaines d'hommes en France sont diagnostiqués de cette maladie. Le risque de développer un cancer du sein augmente, comme chez les femmes, avec l’âge. Il est ainsi plus fréquemment diagnostiqué après 60 ans. Comme la gent féminine, les hommes sont également plus susceptibles d'être touchés par la maladie en cas d'antécédents dans leur famille, le risque augmentant en fonction du nombre de parents proches concernés par ce cancer. "Ma tante est décédée d'un cancer du sein, ses deux filles sont décédées d'un cancer du sein, ma belle-sœur est décédée en mars d'un cancer du sein [...] et ma belle-mère a eu un cancer du sein", a rapporté de son côté à "GMA" Mathew Knowles, qui a également appris, après ses examens, avoir hérité du gène BRCA2. Selon l'association BRCA France, celui-ci augmente les risques de 33 à 55% de développer un cancer du sein au cours de sa vie. Ces chiffres sont cependant donnés pour les femmes.

Parmi les facteurs de risques figure aussi une exposition antérieure aux rayonnements, en particulier du thorax. Là encore, le père de Beyoncé se trouve être directement concerné. Il raconte avoir travaillé, dans les années 80, pour la section médicale du groupe Xerox. "J'y suis resté pendant huit ans, lors desquels j'ai vendu Xeroradiography", des appareils de radiographie. Il a par la suite commercialisé d'autres appareils de ce type pour, cette fois, Philips. La cirrhose, l'obésité, la consommation d'alcool, un développement excessif des seins ou certains troubles testiculaires peuvent aussi augmenter les risques de développer un cancer du sein chez l'homme.

Grosseurs, saignements, douleurs... Les symptômes qui doivent alerter

D'après l'Institut national du cancer, les symptômes sont "sensiblement identiques" chez l'homme et la femme. Une grosseur palpable et la plupart du temps indolore, une rétraction soudaine du mamelon par l'intérieur ou toute autre modification dans cette région, un écoulement ou un saignement par le mamelon on encore des ganglions lymphatiques enflés dans le creux de l’aisselle doivent alerter. Lorsque le cancer est plus avancé, une perte de poids, une douleur osseuse, une toux, un essoufflement ou encore une jaunisse peuvent se déclarer.

Le diagnostic peut se réaliser au moyen d'une mammographie, d'une échographie et d’une biopsie. En fonction des résultats, d'autres examens peuvent être pratiqués pour déterminer si la tumeur a formé des métastases. Le traitement se fait ensuite par mastectomie (ablation du sein), comme cela a été le cas pour Mathew Knowles, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie ou encore par thérapies ciblées.

La rédaction de LCI