Le premier vaccin conçu par une intelligence artificielle pourrait être commercialisé d'ici 3 ans

Deuxième phase, les chercheurs ont mis au point un autre programme qui a généré des milliards de composés chimiques différents, qu'ils ont présentés à SAM. L'IA a ensuite examiné toutes ces informations pour trouver des candidats qui, selon elle, pourraient être de bons médicaments immunitaires humains. L'équipe a ensuite pris les meilleurs candidats identifiés par SAM, les a synthétisés dans un laboratoire et les a testés sur des cellules sanguines humaines pour voir s'ils fonctionneraient.





"Cela a confirmé que SAM avait non seulement la capacité d'identifier de bons médicaments, mais avait en fait mis au point de meilleurs médicaments immunitaires pour l'homme qu'il n'en existe actuellement", a déclaré Nikolai Petrovski. Ces médicaments créés par SAM ont aussitôt été testés sur des animaux et ont confirmé leur capacité à augmenter l'efficacité du vaccin antigrippal. "D'après les tests sur les animaux, nous savons déjà que le vaccin est extrêmement protecteur contre la grippe, surpassant les vaccins existants. Il ne nous reste plus qu'à confirmer cela chez l'homme", a poursuivi le directeur de recherches.





Pour le savoir, une série d'essais cliniques sur l'homme a débuté aux Etats-Unis pour une durée de 12 mois. S'ils sont concluants, ce vaccin pourrait être commercialisé d'ici trois ans. De plus, cette technologie utilisée pour lutter contre la grippe pourrait être utilisée pour améliorer ou développer de nombreux autres vaccins.