Le risque de cancer du foie favorisé par une mauvaise hygiène bucco-dentaire

Si l'étude note simplement l'existence d'un lien entre la santé bucco-dentaire et le cancer du foie, aucune explication n'a pour autant été trouvée pour le moment. Les chercheurs suspectent cependant le microbiote oral et digestif de jouer un rôle. "Le foie contribue à l'élimination des bactéries du corps humain", explique dans un communiqué le docteur Jordão, l’un des auteurs de l’étude. "Lorsque le foie est affecté par des maladies telles que l'hépatite, la cirrhose ou le cancer, sa fonction décline et les bactéries survivent plus longtemps et peuvent par conséquent causer plus de dommages." Les scientifiques s'intéressent particulièrement à l'une d'elles, Fusobacterium nucleatum, déjà impliquée dans le cancer colorectal. Son rôle dans le cancer du foie reste cependant à déterminer, de sorte que d’autres études sont désormais nécessaires.





Une autre théorie avance cependant que ces cancers pourraient aussi s’expliquer par l’absence de dents, ce qui pousserait les personnes à manger des aliments plus mous et potentiellement moins nutritifs.