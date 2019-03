"Le risque majeur, c'est le suicide" : la dépression post-partum des jeunes mères, une maladie toujours taboue

"On est fatigué, on a envie de rien, certaines mamans ne se lavent plus, se sentent complètement débordées ou ont tout le temps envie de pleurer, voilà le tableau général. Mais cela va parfois jusqu'à a voir des idées noires. Et comme pour toutes les formes de dépression, le risque majeur, c'est le suicide. Aujourd'hui, on sait que c'est la première cause de mortalité chez la femme après la grossesse ! Jusqu'à présent, on avait écarté la dépression post-partum des causes de suicide parce qu'on considérait que ce n'était pas lié à la grossesse, mais on est en train de revenir en arrière. La grossesse participe émotionnellement à ce passage à l'acte. Peut-être que c'est un facteur plus aggravant chez quelqu'un qui a un terrain fragile, mais pas toujours. Et c'est là où le bât blesse."