"Le sida, les jeunes s'en foutent" : le cri d'alarme d'une responsable de Sidaction

Il n'est pas simple de répondre à cette question car le sida, les jeunes s'en foutent. Pour la plupart d'entre eux, c'est très lointain, c'est une maladie de vieux, associée aux années 80. Il y a une représentation banalisée du VIH : cela devient une maladie chronique, donc pour eux cela n'est pas un sujet majeur. En même temps, quand un jeune apprend qu'il est porteur du VIH, sa perception immédiate est celle d'une annonce de mort. Par la suite, cela va changer en apprenant qu'il y a des traitements et qu'il ne transmet plus le VIH une fois qu'il est traité, mais cela demeure une annonce de mort sociale.

Sandrine Fournier : La thématique du VIH est bien moins présente dans l'environnement des jeunes, à l'école ou dans les médias. Il y a 20 ans, on entendait régulièrement parler du VIH, le thème était très prégnant. Aujourd'hui, nous en entendons parler seulement deux fois par an. C'est vraisemblablement insuffisant, en tout cas pour maintenir un réflexe préventif.

LCI : Plus d'un jeune sur cinq s'estime mal informé sur le sida. Comment expliquer ce chiffre ?

"Vous sentez-vous suffisamment informé sur le virus du sida ?". Comme chaque année, cette question avait été posée au printemps dernier par l'Ifop à des jeunes de 15 à 24 ans. 23% des sondés avaient alors répondu par la négative. Un chiffre inquiétant, d'autant plus qu'en forte hausse : il y a 10 ans, seuls 11% des jeunes avaient ce sentiment. Même s'il est de mieux en mieux traité, le sida demeure une maladie dont on ne guérit pas, et que chacun peut contracter. Pour limiter les risques, l'Éducation nationale "doit beaucoup mieux faire", regrette la directrice des programmes France de Sidaction, Sandrine Fournier, en cette journée mondiale de lutte contre le VIH.

Et au niveau de la prévention ?

Il y a de moins en moins de personnes qui témoignent du VIH, elles ne sont pas visibles. Le sida est encore une exception car c'est une problématique sociale. La stigmatisation et la discrimination des personnes séropositives est toujours aussi importante. Il était peut-être même plus aisé de parler du VIH il y a 20 ans qu'aujourd'hui.

Tout à fait, mais il faut les multiplier. Il existe aussi le site de Santé publique France, onsexprime.fr, qui contient des informations fiables et des méthodes efficaces. Nous y trouvons des vidéos et des podcasts dans lesquels ceux qui s'expriment sont des jeunes, c'est pour cela qu'il fonctionne bien.

Sur les réseaux sociaux, il faut amplifier les actions de prévention. Il y a des initiatives intéressantes, comme celle de l'association lyonnaise de lutte contre le sida, qui a monté des permanences en ligne, tenues par des jeunes gays à destination d'autres jeunes homosexuels. Ils s'interpellent sur des sites de rencontre et les incitent à leur poser des questions autour du VIH, dans un contexte anonyme.

La prévention en milieu scolaire est-elle suffisante pour sensibiliser les jeunes ?

L'Éducation nationale a l'obligation d'organiser des séances régulières de prévention, mais nous savons que ce n'est pas réalisé dans tous les lycées, et encore moins dans les collèges. Ce qui est encore plus problématique, c'est que ce n'est jamais fait à l'école primaire. Il faut envisager ces questions à un bien plus jeune âge.

N'est-ce pas trop tôt pour parler de ces sujets avec des enfants ?

Il ne s'agit pas de faire des cours d'éducation sexuelle en primaire, mais de leur donner des outils pour qu'ils apprennent à prendre soin d'eux, à respecter leur corps, celui des autres. Si ces compétences sont renforcées, au moment où les jeunes vivront leurs premières relations sexuelles, ils seront en capacité de discuter du préservatif et de savoir dire non. Cela s'apprend et l'Éducation nationale a vraiment un rôle à jouer.

73% des jeunes estiment que le ministère de l'Éducation nationale ne fait pas assez pour l'information sur le VIH. Et vous ?

Je pense qu'il faut faire beaucoup mieux. En plus de s'assurer que les séances prévues dans les collèges et les lycées soient effectivement réalisées, il faut aussi favoriser l'intervention d'associations extérieures à l'établissement, avec des personnes plus proches de l'âge des élèves, ce qui amène une autre forme de relation. Il faut aussi s'assurer que les préservatifs soient effectivement accessibles à l'école, mais nous en sommes loin.