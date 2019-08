Le sport de haut niveau mauvais pour les dents, pointe une étude

Comment, alors, expliquer une si piètre hygiène bucco-dentaire ? Pour Julie Gallagher, l'une des auteures de l'étude, la réponse se trouve dans l'alimentation de ces sportifs. "Nous avons noté que la majorité des athlètes participant à notre étude avait déjà des bonnes habitudes en termes de santé bucco-dentaire, étant donné qu'ils brossent leurs dents deux fois par jour, vont chez le dentiste régulièrement, ne fument pas et ont un régime alimentaire sain", fait-elle remarquer dans un communiqué de presse. "Malgré tout, ils consomment des boissons, des gels et des barres énergétiques de façon fréquente durant l'entraînement et la compétition. Or le sucre contenu dans ces produits augmente le risque de carie et leur acidité fait grimper le risque d'érosion."





Face à ce constat, les athlètes ont dit envisager adopter de meilleures habitudes d’hygiène buccale, comme une utilisation accrue de fluorure dans les bains de bouche, des visites plus fréquentes chez le dentiste et une réduction de la consommation de boissons sportives.