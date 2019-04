Le tabac diminuerait les risques d'endométriose (tout en augmentant ceux de développer d'autres maladies)

Endométriose. Ce mot, encore mystérieux, voire tabou, est pourtant de plus en plus prononcé. D'une part, par les milliers de femmes qui en souffrent. D'autre part, par les scientifiques qui commencent tout juste à se pencher sur cette maladie gynécologique. Ces cinq dernières années, les études à son sujet se multiplient pour tenter de combler l'indifférence dont elle a été victime pendant tant d'années. Excepté qu'elle se manifeste par la présence de tissu semblable à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus, on ne sait pas grand chose de cette maladie. Si ce n'est la souffrance qu'elle provoque. À quoi est-elle due ? Comment la diagnostiquer efficacement ? La soigner ? Quels sont les facteurs de risques ?





A présent, peu de recherches en épidémiologie permettent de répondre à ces questions. Un recensement de la littérature scientifique auquel ont participé des chercheurs du monde entier, dont ceux de l'Inserm, a cependant permis d'établir quelques facteurs augmentant et diminuant le risque. Parmi eux, le tabac figure étrangement dans les deux catégories à la fois. Marina Kvaskoff, épidémiologiste et chercheuse à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), nous explique.