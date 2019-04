La cigarette électronique soupçonnée de provoquer des convulsions

Depuis 2010, trente-cinq signalements ont été rapportés. L’agence américaine des produits alimentaires et des médicaments (FDA) a annoncé mercredi ouvrir une enquête concernant un possible lien entre le vapotage et la cigarette électronique.





"Des rapports indiquent que certaines personnes utilisant des cigarettes électroniques, en particulier des jeunes et de jeunes adultes, sont ultérieurement prises de convulsions", écrit la FDA dans un communiqué. Si l’agence assure que ces convulsions sont des effets secondaires potentiels connus de l’intoxication à la nicotine, que contiennent les liquides insérés dans ces dispositifs, elle estime que ces trente-cinq cas méritent l’ouverture d’une enquête. D’autant que, précise-t-elle, tous les cas n’ont peut-être pas été rapportés.