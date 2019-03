Les ados de plus en plus touchés par des problèmes d'audition

65% de nos adolescents ont déjà ressenti des acouphènes. De nombreux autres ont également des problèmes d'audition. L'usage des écouteurs pendant plusieurs heures par jour et les concerts, qui font exploser les décibels, expliquent en grande partie ce phénomène. Mais les jeunes en ont-ils conscience ? Découvrez notre reportage dans la vidéo ci-dessus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.