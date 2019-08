Les aiguilles de tatouage soupçonnées de favoriser les allergies

Lors d'une précédente étude, ces mêmes chercheurs avaient retrouvé dans les ganglions lymphatiques - petits organes assurant la filtration de la lymphe, qui joue un rôle important dans le système immunitaire - des nanoparticules de pigments et de métaux. Sachant que les aiguilles utilisées dans les salons de tatouage sont composées de 15 à 20% de chrome et de 6 à 8% de nickel, ils ont voulu déterminer si les particules métalliques provenaient de l'encre ou des aiguilles.





Ils se sont donc rendus au synchrotron européen (ESRF), l’une des sources de rayons X les plus intenses au monde, pour analyser des échantillons de peau humaine, de peau de cochon, mais aussi des aiguilles de tatouage. Là, ils se sont aperçu que lorsque l'encre de tatouage contient du dioxyde de titane (pigment blanc souvent mélangé aux couleurs vertes, bleues et rouges), elle abrasait l'aiguille. Un phénomène inexistant avec l'encre noire de carbone. "Il ne fait aucun doute que les particules de métal proviennent de l'aiguille de tatouage à la suite d'un broyage mécanique pur'", déclare dans un communiqué l'un des auteurs de l'étude, Bernhard Hesse. "On sait que le dioxyde de titane est très abrasif en raison de sa densité et de sa dureté élevées par rapport au noir de carbone."