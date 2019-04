Les aligneurs dentaires, cette mode dangereuse qui court-circuite le passage chez l'orthodontiste

"Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette tendance arrive en France comme cela a été fait aux Etats-Unis il y a quelques années. C’est-à-dire que ce sont des bloggeuses et des influenceurs, gentiment sponsorisés par les fabricants de gouttières, qui les testent et disent que c’est super", insiste l'orthodontiste. Pour lui, il s'agit purement et simplement d'un exercice illégal de la médecine, avec des sociétés dont le siège est systématiquement basé à l'étranger "pour ne pas être poursuivies". "Ce n’est pas par hasard si le Conseil de l’ordre des médecins veille justement à éviter ce genre de dérives. Nous allons nous retrouver avec des barres à gouttières comme nous avons eu les bars à sourire pour les blanchiments."





Contactée par LCI, la société Your Smile Direct, basée à Dublin mais qui dispose d'un cabinet à Paris, se défend de toute pratique malhonnête. "Nous sommes positionnés sur un marché attractif, donc c'est vrai que les orthodontistes peuvent être réticents aux traitements que nous délivrons. Mais ce que nous proposons s'apparente à de l'esthétique et du cosmétique", nous assure-t-on. Les traitements proposés ne s'appliquent ainsi qu'aux dents de devant, et non aux prémolaires et aux molaires. "Ce sont des traitements qui ne sont pas adaptés à tous. Nous traitons des cas légers à modérés."