Les appareils pour lutter contre la pollution de l'air fonctionnent-ils vraiment ?

JT 20H - Les ventes de purificateurs d'air ont doublé en à peine un an. Une preuve que les Français sont de plus en plus attentifs à la qualité de l'air qu'il respire.

L'écologie est devenue une préoccupation majeure dans l'Hexagone. À tel point que les instruments de mesure, ou éventuellement de réduire la pollution ont envahi les rayons des magasins. Mais ces appareils sont-ils toujours fiables ? Nos journalistes ont testé quelques exemples.



