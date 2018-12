Les autorités sanitaires alertent sur les piles boutons au lithium, responsables de plusieurs décès d'enfants

A quelques jours de Noël et alors que les jouets électroniques et électriques ont plus que jamais la cote, la Direction générale de la santé, l'Agence de sécurité sanitaire Anses et la Direction générale de la concurrence (DGCCRF) appellent à la vigilance dans un communiqué commun sur les piles boutons au lithium. Rondes et plates, légères et miniatures, elles peuvent facilement être ingérées par des enfants et causer des dommages irréversibles. En septembre dernier dans le Pas-de-Calais, le petit Loëvann, deux ans, est décédé après avoir ingéré ce type de batterie.





Dans un milieu humide comme l’œsophage, l'action électrique des piles est dangereuse pour les tissus. Le lithium qu'elles contiennent peut également s'avérer dangereux s'il se diffuse inopinément dans l'œsophage, et entraîner la formation de lésions potentiellement mortelles. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), les Centres antipoison ont recensé 341 cas d’ingestion ou inhalation de piles bouton entre juin 2016 et décembre 2017. Un phénomène qui touche majoritairement les 0-5 ans et qui conduit, chaque année en France, plus de 1.200 personnes aux urgences. A noter que deux des derniers incidents concernaient des enfants de 6 et 10 ans ayant mis dans leur bouche un hand spinner lumineux, dont la pile est sortie de son compartiment. Depuis 1999, au moins cinq décès sont à déplorer.