Les écrans tactiles, véritables nids à bactéries

JT 20H - Très pratiques, les écrans tactiles sont partout. Mais ils ne sont toujours pas bien nettoyés. Découvrez les résultats de quelques prélèvements effectués par un laboratoire.

Les écrans tactiles nous servent à téléphoner, à travailler, à commander nos repas... Et pourtant, nous ne soupçonnons pas la menace qu'ils représentent en raison des microbes se développant à leur surface.

Pour savoir lesquels sont les plus "pollués", des prélèvements ont été effectués par le laboratoire Biofaq sur cinq écrans différents : un téléphone portable, une borne de fast-food, une machine pour retirer des tickets de métro, un écran pour appeler l’ascenseur et un distributeur de billets. Résultat : l’écran le plus propre est la borne du fast-food. Régulièrement nettoyée, elle ne contient qu’une seule bactérie à sa surface. Le mauvais élève est le téléphone portable, même si la plupart des bactéries restent inoffensives.