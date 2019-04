Les effets de la pratique sportive toujours visibles 10 ans après

A l'époque âgés de 40 à 60 ans, les participants avaient été divisés en deux groupes : l'un n'ayant toujours aucun exercice physique et l'autre si. Pendant huit mois, les membres de ce second groupe avaient dû pratiquer un exercice modéré, comme de la marche, ou plus intense, à l'image de la course à pied, à raison de trois fois par semaine en brûlant à chaque fois plusieurs centaines de calories. Leur endurance, leur pression sanguine, leur sensibilité à l'insuline ou encore leur tour de taille avaient été mesurés régulièrement lors de cette période. L'étude a ensuite touché à sa fin et chacun a repris ses habitudes de vie. Mais il y a peu, les scientifiques ont repris contact avec les participants résidant toujours à Duke pour réaliser quelques mesures. Plus d'une centaine ont répondu à leur appel.





Lors de ces retrouvailles, leur forme physique et leur santé ont de nouveau été évaluées et les résultats comparés avec ceux obtenus la décennie précédente. In fine, ceux qui n'avaient pas pratiqué de sport à l'époque présentaient de manière générale un tour de taille plus élevé qu'il y a dix ans, contrairement à ceux qui s'étaient entraînés huit mois durant. Concernant l'endurance, les scientifiques ont noté une perte de 10 % en moyenne chez le groupe sédentaire, contre 5 % chez les ex-sportifs ayant pratiqué une activé intense. Ceux qui avaient pratiqué un sport doux en revanche, ont, comme les sédentaires, perdu 10 % de leur endurance mais présentaient étonnamment une meilleure santé que ceux ayant suivi une activité physique plus intense. Leur pression sanguine et leur sensibilité à l'insuline étaient ainsi meilleures qu'avant le début de leur entrainement une décennie auparavant.