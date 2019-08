Les enfants de mères angoissées pendant la grossesse seraient plus stressés que les autres

Votre enfant est un éternel angoissé ? Il a peut-être de qui tenir... D'après une étude européenne, canadienne et américaine parue dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), le stress éprouvé pendant la grossesse s'inscrirait dans les gènes du fœtus.





"La période prénatale est l'une des plus dynamiques et des plus sensibles de la vie d'une personne", explique dans un communiqué l'un des auteurs de l'étude, Nadine Provençal. "Le stress prénatal subi par la mère pendant la grossesse a non seulement un impact sur sa propre santé mais peut également affecter le développement de son fœtus. Nos recherches démontrent une association entre la marque épigénétique, ou mémoire cellulaire, et une réponse accrue aux hormones de stress, ce qui pourrait aider à expliquer pourquoi certaines personnes sont plus vulnérables au stress plus tard dans la vie."