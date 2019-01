Les femmes invitées à ne pas s'épiler avec le défi "Januhairy" : le body positivisme est-il vraiment libérateur ?

Janvier, le mois de tous les défis ? Ça se pourrait bien. Après le lundi sans viande et le mois sans alcool, voilà qu'on va toutes finir poilues ! Comme le rapporte la BBC, Laura Jackson, une jeune étudiante britannique de 21 ans, invite en effet les femmes à arrêter de s’épiler durant tout le mois de janvier et à partager des photos de leurs jambes et de leurs aisselles tous poils dehors avec le hashtag #Januhairy (contraction de hairy, poilu en anglais, et de January qui signifie janvier).





Dans la même veine que le mouvement #bodypositive, qui ne cesse de prendre de l'ampleur, le but de ce challenge est de lutter contre les stéréotypes de beauté imposés par la société et d'aider les femmes à "s’aimer et à s'accepter telles qu'elles sont". Après avoir été nombreuses à dévoiler sur Instagram des clichés de leurs vergetures, ou de leur cellulite, les femmes sont donc pressées maintenant de montrer leurs poils.