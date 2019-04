Les femmes refusent de l'admettre, mais elles ronflent (presque) autant et aussi fort que les hommes

Si ces résultats prêtent à sourire, ils cachent cependant un problème bien plus préoccupant. Car le fait que les femmes répondent ronfler moins souvent et de façon moins intense aux questions qui leur sont posées peut mener à un sous-diagnostic de l'apnée du sommeil. Or ces arrêts respiratoires pendant le sommeil, qui peuvent durer jusqu'à 30 secondes et se produire au moins cinq fois par heure, peuvent avoir de lourdes conséquences sur la santé : somnolences diurnes, troubles de la mémoire, de l'humeur et de la concentration, risque accru de troubles cardiaques, de diabète, d'hypertension artérielle, d'obésité, voire accélération des manifestations de la maladie d'Alzheimer. Finalement, peut-être vaut-il mieux assumer.