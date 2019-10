Les Français dorment trop peu... le marché du sommeil explose

JT 20H - Avec le passage à l'heure d'hiver, nous avons gagné une heure de sommeil. Une bonne nouvelle pour les Français qui dorment mal et pas assez. Matelas, compléments alimentaires, hypnose... Le marché du sommeil ne dort pas, mais à quel prix ?

Près d'un Français sur deux déclare avoir des problèmes de sommeil. Nous dormons moins qu'avant, 6h42 en moyenne, soit une demi-heure de moins que ce qui a été recommandé. Il y a donc urgence à améliorer nos nuits. Et certaines entreprises ne s'y sont pas trompées. Du lit aux compléments alimentaires en passant par l'hypnose... Le marché du sommeil explose.



