Les gynécologues s'attaquent aux fake-news sur la vaccination contre les papillomavirus

D’autres inquiétudes concernent les effets indésirables du vaccin, suspecté de déclencher des maladies rares. "Sclérose en plaques, thyroïdite… Il y a eu des cas rapportés mais quand on les a analysés, on s’est aperçu que les jeunes filles vaccinées n’avaient pas plus ce type de maladies que celles qui n’étaient pas vaccinées. Donc on peut dire que ces pathologies ne sont pas liées au vaccin", assurait il y a peu à LCI Robert Cohen, pédiatre et coordinateur de la plateforme InfoVac dédiée à l'information sur la vaccination.





En 2015, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) avait cependant estimé qu’il était "probable" que la vaccination induise une augmentation du risque de syndrome de Guillain-Barré, à raison d'un à deux cas déclarés pour 100.000 filles vaccinées. Mais une récente étude d'ampleur menée sur 300.000 jeunes filles au Canada, où un programme de vaccination a été lancé dès 2008, réfute tout lien de cause à effet entre le Gardasil et l'apparition de maladies auto-immunes.