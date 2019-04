Les hommes à barbe transportent plus de bactéries que les chiens selon une étude (mais il ne doivent pas courir se raser pour autant)

Selon une étude de la clinique suisse Hirslanden, la barbe des hommes contiendrait plus de bactéries que le pelage des chiens. Dans le cadre de ces travaux, publiés dans le journal European Radiology, dix-huit hommes et trente chiens de races différentes ont été passés au peigne fin. Des échantillons de barbe (d'humain) et de poils (de chien) ont été analysés par les chercheurs, qui se sont rendu compte que le plus grand nombre de bactéries n'était pas forcément là où on l'attendait.





La totalité des hommes barbus était en effet porteuse d'une quantité élevée de microbes, alors qu'une telle concentration de microbes n'a été relevée que chez vingt-trois des trente chiens de l'étude. Sept des hommes possédaient même des microbes potentiellement néfastes pour la santé, contre quatre chiens. "Sur cette base, les chiens peuvent être considérés comme plus propres que les hommes à barbe", note Andreas Gutzeit.