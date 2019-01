Les hommes plus douillets que les femmes ? La science le confirme

Les recherches se sont décomposées en deux étapes : lors de la première, une source de chaleur a été appliquée sur le corps des souris et des humains pour provoquer une douleur faible. Dans la seconde, au même endroit, les humains se sont vus installer un brassard chauffant, et les souris injecter du vinaigre, provoquant une douleur plus intense.





Alors que les femmes et les hommes avaient été aussi sensibles à la douleur la première fois, seuls les hommes se sont montré davantage sensibles la deuxième. "À notre avis, les souris et les hommes anticipaient la pose du brassard ou l'injection du vinaigre, et chez les sujets mâles, ce stress d'anticipation a accru la sensibilité à la douleur", avance auprès de Radio Canada Jeffrey Mogil, professeur au département de psychologie de l’université McGill.