Les médicaments contre l’acidité gastrique suspectés d’avoir des effets indésirables à long terme

L'alerte avait déjà été donnée par l'Agence nationale du médicament (ANSM) en fin d'année dernière. Dans un rapport, elle affirmait que les médicaments visant à réduire l'acidité gastrique sont utilisés de façon trop fréquente en France et souvent hors des recommandations d'usage, ce qui peut induire de sérieux risques pour la santé des patients, notamment "d’ordre cardiovasculaire, rénal, ou de tumeurs gastriques".





Une étude récemment publiée dans le British Medical Journal (BMJ) et relayée par Le Figaro vient un peu plus enfoncer le clou. Les auteurs, chercheurs à la clinique de Saint Louis, aux États-Unis, ont observé une mortalité importante chez les plus grands consommateurs de ce type de médicaments, aussi appelés inhibiteurs de pompe à protons (IPP), en partie due à des maladies cardio-vasculaires ou rénales.