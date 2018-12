Les migraines causées par une mutation génétique : une découverte française ouvre la voie à de nouveaux traitements

Le caractère héréditaire de la migraine était déjà bien connu des scientifiques. Pas le mécanisme. En prouvant que la scission du canal TRESK déclenche l’hyperexcitabilité des neurones sensoriels et, de fait, la migraine, les chercheurs français ouvrent la voie à une nouvelle piste de recherche pour l’élaboration d’antimigraineux. L'idée serait ainsi de cibler ces canaux ioniques pour réduire l'activité neuronales et prévenir le déclenchement d'une migraine. "Trouver ce qui régule le mécanisme de la migraine et avoir une cible précise pour un éventuel traitement constituerait une véritable avancée", indique à l'AFP le chercheur du CNRS Guillaume Sandoz, qui précise qu'un brevet a été déposé et que de premiers essais sur le rat doivent débuter en début d'année avec un laboratoire pharmaceutique.