Les opticiens et orthoptistes pourront-ils bientôt prescrire vos lunettes comme les ophtalmos ?

A Brest, l'opticienne Emeline Rivoal, interrogée dans le cadre du reportage du JT de TF1 en tête de cet article, est ravie : cela fait bien longtemps que les opticiens attendent une telle proposition. Actuellement, ils sont seulement habilités à renouveler et à adapter les ordonnances des verres correcteurs et de lentilles de contact pendant un certain temps, en fonction de l'âge du patient. La Cour propose d'autoriser ceux qui approfondiraient leur formation au niveau master (bac+ 5, contre l'actuel BTS à bac+2) à "prescrire des équipements d'optique en première intention". Mais les ophtalmos ne l'entendent évidemment pas de cette oreille.