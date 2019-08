Les optimistes vivent plus longtemps que les autres

Après avoir rassemblé 69.744 participantes et 1.429 participants, les chercheurs ont demandé à la gent masculine et féminine de remplir un questionnaire pour pouvoir évaluer leur niveau d'optimisme, ainsi que leur état de santé global et leur hygiène de vie, à savoir le type de régime alimentaire suivi, leur consommation de tabac et d'alcool. Les femmes ont été suivies pendant dix ans, tandis que les hommes l'ont été pendant 30 ans.





En comparant les données obtenues dans le cadre de cette étude, les chercheurs se sont rendus compte que les individus les plus optimistes présentaient, en moyenne, une durée de vie plus longue de 11 à 15% que les autres et avaient ainsi plus de chances d'attendre l'âge de 85 ans. Ces résultats ont été confirmés même en prenant en compte l'âge, les facteurs démographiques (le niveau d'éducation, les maladies chroniques, etc.) et l'hygiène de vie (consommation d'alcool, exercice physique, alimentation et suivi médical).